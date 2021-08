Stellantis

Un biennio di lanci. Tavares, che ha confermato i colloqui in corso con il governo italiano per la trasformazione della fabbrica di Termoli (in Molise) in una gigafactory per la produzione di batterie, ha anche ribadito il programma di breve termine per il lancio di nuovi modelli elettrificati. Il gruppo sta andando a "tutta velocità" per lanciare nei prossimi 24 mesi 11 vetture a batteria e 10 ibride. In particolare, nel secondo semestre di quest'anno, arriveranno sul mercato un modello elettrico per Citroën, Opel e Peugeot e un’ibrida plug-in per DS, Jeep e Peugeot. Nel 2022 sarà lanciata un’ibrida per Alfa Romeo (la Tonale), Citroën, Dodge, Opel e Peugeot, un’elettrica per Citroën e Maserati (la GranTurismo) e due veicoli a batteria per Fiat Professional. Infine, nel primo semestre del 2023, ci sarà un’elettrica per Citroën, per Jeep, per Maserati e per Peugeot, che lancerà anche un’ibrida plug-in.

Fiat torna nel B. Ulteriori dettagli saranno di sicuro forniti in occasione della presentazione del piano industriale, che avrà luogo verso la fine dell’anno o, al massimo, all’inizio del 2022. In attesa del piano prodotti, la conference call ha confermato il ritorno della Fiat nel segmento B, dopo la fine della produzione della Punto nel 2018: il marchio torinese tornerà nella sua arena di riferimento a partire dal 2023. Confermate anche la presentazione della Maserati Grecale nel quarto trimestre e della nuova Jeep Grand Cherokee al prossimo Salone dell’Auto di New York.