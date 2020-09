Nei prossimi anni la Jeep potrebbe lanciare una Suv più piccola della Renegade. Voci di corridoio su una possibile B-Suv con la calandra a sette feritoie tengono banco da tempo, ma durante la tavola rotonda dedicata alle nuove Grand Wagoneer e Wrangler 4xe, il presidente del brand a stelle e strisce, Christian Meunier, ha confermato che il nuovo modello sarebbe "in fase di valutazione".

Poco più di quattro metri. Per ora non c'è nulla di certo, ma visto l'andamento del mercato l'ingresso in un segmento in fermento come quello delle sport utility compatte potrebbe essere una prospettiva tutt'altro che inverosimile. La fusione tra FCA e PSA nel nuovo gruppo Stellantis permetterebbe inoltre alla Jeep di utilizzare la piattaforma Cmp, la stessa alla base della Peugeot 2008, per creare un nuovo modello d'ingresso gamma contenendo le spese per lo sviluppo. Se tutto fosse confermato, la B-Suv della Jeep potrebbe così avere dimensioni di poco superiori ai quattro metri (la Renegade misura 424 cm) e powetrain elettrificati, compresa una versione a batteria. L'animo del brand americano imporrebbe però modifiche importanti alla meccanica per garantire le capacità off-road che hanno reso famosa la Jeep in tutto il mondo, a meno che il nuovo modello non abbia un carattere prettamente urbano.