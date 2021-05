L’hanno svelata al Mauto, a Torino, tra i capolavori del design italiano di tutti i tempi. E lei, la Fulminea, punta proprio a riportare dal museo alla pista i fasti di una tradizione unica, insieme alle tecnologie del futuro disponibili oggi con la svolta elettrica. Già, perché non si tratta di un esercizio di stile, ma di una hypercar vera, con tanto di prezzo e programma produttivo. Un milione-novecento-sessantuno mila euro (1.961.000, proprio così, e tasse escluse) e 61 unità previste, da portare sul mercato nella seconda metà del 2023. Del bolide "made in Modena" da Automobili Estrema, la società fondata dal visionario imprenditore Gianfranco Pizzuto, co-fondatore e finanziatore della Fisker Automotive nel 2007, si sapeva già molto. Ma ora è realtà.

L’ultimo sogno della Motor Valley. Se nella pianura e sulle colline emiliane si è concentrato un tessuto straordinario di passione, tradizione e competenze che va da Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Dallara e Ducati, per citare solo i big, era naturale che una hypercar elettrica estrema dovesse nascere qui (dove tra l’altro si stanno sviluppando altre idee promettenti, come la joint venture tra i cinesi della Faw e la Silk Ev). La Fulminea - era stato annunciato - sarà "la prima hypercar elettrica italiana" con omologazione stradale e porterà al debutto un innovativo pacco batteria "ibrido", caratterizzato da celle agli ioni di litio allo stato solido (prodotte dalla belga Abee) e da ultracondensatori, in grado di fornire il "boost" di energia ai quattro propulsori. Lo 0-320 all’ora viene teoricamente chiuso in meno di 10 secondi: a questi livelli è inutile chiedere un banale 0-100, che comunque è cosa da un paio di secondi… Il pacco batterie, prodotto in collaborazione con la Imecar Elektronik (azienda ovviamente superspecializzata, turca) ha una capacità di 100 kWh, con un’autonomia, per ora soltanto prevista, di 520 chilometri nel ciclo Wltp. Per la potenza, il dato si misura in Megawatt: il picco è di 1,5 MW (che equivalgono a 2.040 CV). La batteria arriverà a toccare una densità energetica di ben 450 Wh/kg, mentre la massa totale in ordine di marcia sarà di 1.500 chilogrammi circa.