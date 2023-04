Lancia - Svelato il nome del modello in arrivo dopo la Ypsilon: sarà Gamma

Nel mirino 700 km di autonomia. Stla Medium vuol anche dire propulsione elettrica. In realtà sappiamo che questa architettura nasce, sì, primariamente intesa per le zero emissioni ma è tecnicamente in grado di supportare anche motorizzazioni a combustione. Tuttavia, la Lancia ha da tempo annunciato che la sua scelta commerciale, a partire dai prodotti nuovi dal 2026 in avanti, prevederà l’alimentazione “battery only”. Il target di percorrenza annunciato è di circa 700 chilometri nel ciclo Wltp.