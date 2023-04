Pu+Ra HPE - Lancia, la nuova era è cominciata - VIDEO

Quel curioso tettuccio circolare. Il tettuccio è funzionante, non posticcio, e si apre con una metà che ruota e va a sovrapporsi all’altra. A quanto sappiamo, l’idea sarebbe di portarlo in produzione. Perché? Secondo la Casa risponde a una delle forme geometriche elementari - il cerchio e il triangolo - con cui gioca il design della concept. E indubbiamente sarebbe un fattore di distinzione in un mercato che prevede l’adozione generalizzata di tettucci squadrati (come peraltro logico su una superficie retrangolare qual è il tetto di un’automobile). Il fatto è che la forma circolare sulla Pu+Ra HPE crea anche un’immediata corrispondenza tra l’esterno e gli interni, che - frutto di una collaborazione con la firma di arredamento Cassina - dalle forme sferiche appaiono dominati.

Che spettacolo, la plancia. Rotondi sono i tavolini portaoggetti, realizzati in acetato di cellulosa, rotondi i tappeti in lana naturale, rotonda o semicircolare la superficie della plancia, che diventa protagonista di una dinamica scenografica quando si accende la vettura: la porzione centrale si inclina e prende vita trasformandosi in un mega ponte di comando digitale. Tasti fisici ridotti al minimo, se si eccettuano la selezione del cambio automatico, sul tunnel centrale e poco altro, tra cui il pulsante per attivare il dispositivo Sala.