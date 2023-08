Rolls-Royce - Droptail, roadster o coupé dal prezzo stratosferico

Telaio su misura e oltre 660 CV. Ma per arrivare a 25 milioni non bastano personalizzazioni, dettagli esclusivi e orologi con prezzi a sette cifre. Parte dell'esorbitante costo è dovuto al fatto che la Droptail non è basata sulla piattaforma delle altre Rolls, ma per lei è stato sviluppato un nuovo telaio di acciaio, alluminio e fibra di carbonio. Dentro il cofano c'è un V12 biturbo di 6.6 litri derivato da quello delle sorelle minori e con 30 CV in più a disposizione: sviluppa quindi più di 660 CV e 840 Nm di coppia e consente a questa roadster-coupé di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi e di toccare una velocità massima di 250 km/h. Lo stile è inconfondibilmente Rolls-Royce, a partire dal frontale, ma è più affilato: il Centro Stile di Goodwood ha creato una due posti massiccia ma filante, con una coda unica nel suo genere. Come unico è anche il tetto: si tratta di un hard top removibile manualmente pensato per trasformare la roadster in una vera coupé. Realizzato di fibra di carbonio, integra un cristallo elettrocromatico che consente, tramite un pulsante, di scegliere quanta luce solare far filtrare nell'abitacolo.