Batterie sotto i piedi. La gradevole sensazione complessiva rimane immutata quando ci si mette in movimento. La piattaforma non nasce elettrica, perché questa è la declinazione EV di un’auto che esiste già da qualche anno in versione termica. Il gruppo, peraltro, una piattaforma nativa elettrica ce l’ha ed è quella della Roewe Marvel X, una Tesla in sedicesimo e con gli occhi a mandorla. In ogni caso, le batterie sono al posto giusto, spalmate sotto al pavimento: un ottimo presupposto per non avere sorprese in termini di guidabilità e per non rendere simbolico il bagagliaio (448 litri dichiarati, valore ben più che adeguato, anche se l’aggettivo, per un portabagagli, ha il sapore di quando definisci simpatica una ragazza o pulito un albergo). Lo sterzo è un filo lento e non è scevro da torque steering, ma, in fondo, è quello che serve per un’auto che non ha intenzione di riscrivere i limiti né del soft né dell’hard handling. Considerando che non ho avuto modo di cimentarmi con percorsi realmente ricchi di curve o alte velocità (la massima, peraltro, è limitata a 140 km/h), eviterò di scolpire nella pietra giudizi definitivi su tenuta di strada e stabilità. È comunque evidente ciò che accade sempre sulle EV: la massa delle batterie abbassa i limiti di tenuta e ciò, paradossalmente, aiuta a rendere la vettura equilibrata e composta. Che è poi quello che ti aspetti da un’auto del genere.