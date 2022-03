Audi A6 Avant e-tron

700 km di autonomia e 10 minuti per ripristinare 300 km. I dati tecnici sono analoghi a quelli della berlina vista nel 2021: la tensione di sistema a 800 Volt permette di ricaricare a 270 kW per recuperare 300 km di percorrenza in appena 10 minuti (e passare dal 5 all'80% in 25 minuti), mentre le batterie da 100 kWh offrono fino a 700 km di autonomia. Con 476 CV e 800 Nm di coppia erogati in totale dai due motori elettrici, la vettura è in grado di toccare i 100 km/h da fermo in meno di 4 secondi. La dinamica di guida non è in discussione: tra le caratteristiche del pianale spicca infatti l'integrazione delle batterie dall'altezza particolarmente ridotta per garantire un baricentro ottimizzato e una posizione di guida ideale, sia per i modelli a ruote alte che per quelli più bassi, come berline e wagon. Per inciso, la piattaforma Ppe è predisposta anche per una configurazione con singolo motore posteriore, e prevede sospensioni pneumatiche con schema a cinque bracci all'anteriore e multilink al posteriore.