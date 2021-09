Il Mancio. Lo stesso Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia ed ex fantasista di Bologna, Sampdoria e Lazio, ben 18 anni fa venne immortalato accanto a un’altra Fiat, la monovolume Idea, per la nostra rivista: il “Mancio”, già all’epoca un promettente allenatore, comparve sulla copertina del numero di novembre del 2003, accanto all’ultima novità (per l’epoca) di Torino. Anche in quel caso azzurra, come la nazionale che avrebbe fatto di lui l’eroe di tutti gli italiani.