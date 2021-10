Porsche Taycan

L’esperienza della Taycan sulle strade di questa antica Sicilia, tra saline e Madonie, racconta di un mondo nuovo potenzialmente allineato alla bellezza della natura. Di un modo nuovo di guidare, fatto di nuove attenzioni, trucchi e furbizie da applicare per risparmiare energia dove non serve sprecare (e i saliscendi di quest'isola - varia sì, ma mai schizofrenica - aiutano). Per tenere la tensione giusta dove le strade ti faranno divertire di più. Questa guida parla di recupero di energia in discesa. Col piede destro fai ancora miracoli e se prima erano solo cavalli e consumi, oggi, con la dovuta attenzione, può anche ricaricare. Ma questo, per chi conosce le auto elettriche, è cosa nota. Più importante sapere che una nuova forma di piacere di guida può esistere; come testimonia l’impegno di aziende come Bosch (nostro partner dell’iniziativa) che stanno investendo perché il mondo nuovo sia più efficiente e sicuro di quello che progressivamente abbandoneremo. E che portare le auto elettriche nei luoghi della passione ‘vera’ potrebbe aiutare a scardinare alcuni luoghi comuni di cui i social amano impestarsi.

Essere alla Targa, che per le oldtimer è una gara di regolarità fatta di pressostati, tempi rispettati e andature poco rispettose di vecchie glorie nate per andare, be', ti fa venire un pensiero stupendo, quello di immaginare la 'Cursa' di domani come una festa a base di elettriche e classiche. Spunto, prontezza e frenata delle auto 3.0 si sposano perfettamente con questo sport giocato in punta di fioretto, come una partita a scacchi con l'acceleratore. E finita la prova speciale, a emissioni zero, solo piacere di guida. Tra panorami, mangiate e selfie vista mare. Come Targa comanda.