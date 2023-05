Tesla Model 3 - Con il pieno degli incentivi costa meno di 31.500 euro

Gli incentivi. Entriamo nei dettagli. Dopo i tagli apportati da Elon Musk, il listino della Model 3 parte da 41.490 euro per la citata trazione posteriore e, pertanto, si posiziona al di sotto della soglia d'accesso agli incentivi nazionali fissata in 42.700 euro (Iva compresa) anche considerando i 980 euro di messa su strada. Dunque, la berlina è pienamente titolata a far parte della lista dei veicoli incentivabili. In tal caso, un acquirente può beneficiare, innanzitutto, dell'ecobonus statale. Si tratta, nel caso di vetture nella fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2, di 3 mila euro, che salgono a 5 mila in caso di rottamazione e che possono essere cumulati con i sussidi recentemente varati dalla giunta della Lombardia: si può arrivare fino a 4 mila euro con la contestuale radiazione di un veicolo a benzina fino all'Euro 2 o diesel fino all'Euro 5 e la sua successiva demolizione o esportazione all'estero. L'incentivo lombardo viene erogato a precise condizioni, tra cui l'applicazione di uno sconto da parte del venditore di almeno il 12% sul listino di partenza e comunque di almeno 2.000 euro. Dunque, si può accedere a un totale di 6 mila euro che portano le agevolazioni complessive per acquistare un'elettrica come, per l'appunto, la Model 3, a 11 mila euro.

L'offerta. Il sito della stessa Tesla, però, riserva una sorpresa. In pronta consegna è possibile acquistare una Model 3 al prezzo di 39.470 euro, ossia 40.458 con la messa su strada. Considerando l'importo massimo di 11 mila euro per gli incentivi, in questo caso la berlina può anche essere acquistata per meno di 30 mila euro, per la precisione per 29.458 euro, ma bisogna tenere in considerazione alcuni fattori negativi che potrebbero condizionare il processo d'acquisto, a partire dalla farraginosità dei meccanismi per la richiesta dell'ecobonus per arrivare gli esigui fondi stanziati dalla Regione Lombardia (poco meno di 12 milioni).