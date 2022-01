La Maserati ha annunciato all’alba dell’11 gennaio 2022 il ritorno alle competizioni, dopo la conclusione, nel 2010, dell’esperienza del Campionato Fia GT con la MC12. Correrà nella stagione 2023 del campionato di Formula E, riservato ai veicoli elettrici. Si tratta del primo marchio italiano a prendere parte al Formula E World Championship, un volano a sostegno del programma Folgore, che darà vita a una variante a zero emissioni per ogni modello del Tridente, a cominciare dai prodotti in rampa di lancio: la Grecale, la GranTurismo e la Gran Cabrio, oltre naturalmente alla MC20.

Innovazioni tecniche. A portare i colori Maserati sui circuiti cittadini di alcune delle città più iconiche del mondo sarà la monoposto della stagione 9, la cosiddetta Gen3, caratterizzata da innovazioni progettuali, produttive e tecnologiche, fa sapere la Maserati nel suo comunicato stampa. “Abbiamo una lunga storia di eccellenza a livello mondiale nelle competizioni motoristiche e siamo pronti a portare le nostre prestazioni nel futuro”, ha commentato Davide Grasso, ceo della Casa modenese, aggiungendo: “Nella corsa verso maggiori performance, lusso e innovazione, l’irresistibile serie Folgore rappresenta l'espressione più pura di Maserati. Ecco perché abbiamo deciso di tornare a competere nell’ABB FIA Formula E World Championship”.

Ritorno alla tradizione. Per Jean-Marc Finot, responsabile del motorsport in Stellantis, “la Maserati Formula E costituirà un laboratorio tecnologico che consentirà di accelerare lo sviluppo di propulsori elettrificati ad alta efficienza e di software intelligenti per le nostre vetture sportive stradali”. Ma la partecipazione alla Formula E costituisce per il marchio italiano anche l’opportunità del ritorno, annunciato alla presentazione della MC20, a una tradizione agonistica le cui origini risalgono alla Targa Florio del 1926 con la Tipo 26 guidata proprio da Alfieri Maserati e il cui episodio più recente è quello del Campionato Fia GT che ricordavamo sopra, dal 2004 al 2010.