Maltempo Liguria

Dopo l'allarme maltempo scattato in Liguria dalle 8.00 di questa mattina è stata nuovamente chiusa, in via precauzionale, l’autostrada A6 Torino-Savona. La tratta interessata è, ancora una volta, quella che comprende i caselli di Altare e del capoluogo ligure, già interessata dalla frana che il 24 novembre scorso ha causato il crollo del viadotto Madonna del Monte.



La frana. È la terza volta, quest’anno, che nella regione scatta l’allerta meteo rossa. Nel corso della giornata, sono previsti venti forti e precipitazioni intense. La chiusura di oggi fa seguito a quella del 1° dicembre.