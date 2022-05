Nuovo Quattroruote

Alfa Romeo Tonale. Per l'Alfa Romeo Tonale è scoccata l'ora della verità. Nel caso specifico, per la 1.5 Hybrid 160 Vgt Veloce (l'ibrida full, per capirci). Che forse non toccherà nuove vette in termini di puro alfismo (non segna un prima e un dopo dal punto di vista dell’handling o delle prestazioni, per capirci), ma ha quel tocco tipico delle macchine del Biscione. Che devono essere sicure, piacevoli e pure piuttosto comode, nel traffico dell'ora di punta così come su un passo montano. Insomma, la Tonale si candida a perfetta compagna di vita per chi è alla ricerca di una Sport Utility di segmento C. Certo il bagagliaio non è enorme (363 i litri misurati dal Centro prove), ma l’abitabilità è adeguata per quattro persone. E il livello qualitativo non è affatto male. Così come la dotazione di sicurezza, perché la Tonale può raggiungere, a richiesta, la guida assistita di livello 2, grazie all’accoppiata regolatore di velocità attivo e mantenimento di traiettoria. Non manca nemmeno la connettività che serve, oggi, con l’assistente vocale di Amazon, Alexa.