Best of 2022 - Jeep Avenger, è nata una stella

Regina del Salone di Parigi, finalista del premio Auto dell’anno, nonché la prima Jeep elettrica in assoluto: in qualche modo, la Avenger si presenta già decorata senza avere ancora, di fatto, iniziato la propria carriera. Svelata non più tardi dello scorso settembre e da poco ordinabile (qui i prezzi), di sicuro è un’auto molto attesa. Sia perché le Jeep in formato ridotto piacciono tanto (e la Renegade ce lo insegna), sia perché l’elettrico – principale, ma non esclusiva alimentazione di questo modello – desta ancor più curiosità quando è accostato al mondo del fuoristrada, di cui il brand ex FCA è il principale alfiere. Noi di Quattroruote siamo tra i pochi ad aver già guidato la baby Suv americana. E le prime impressioni sono buone.