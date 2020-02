Il gruppo FCA aggiunge un nuovo tassello al puzzle delle produzioni automobilistiche italiane. Il costruttore italoamericano ha, infatti, notificato alle organizzazioni sindacali la "delibera a produrre" per le attività di assemblaggio della Jeep Compass lungo le linee di montaggio dello stabilimento lucano di Melfi.

Anche in versione ibrida. La fabbrica, in anticipo rispetto alle indicazioni di qualche mese fa, partirà dunque nei prossimi giorni con le attività. Il modello sarà sviluppato nelle versioni con motorizzazioni tradizionali, cui seguiranno, probabilmente verso la fine della primavera, anche delle varianti ibride. L'ibridazione dei motori riguarderà anche la produzione delle Jeep Renegade e Fiat 500X, da anni fulcro delle attività del maggior impianto automobilistico in Italia per volumi produttivi.

Il piano industriale. L'elettrificazione della gamma di FCA farà comunque un passo in avanti già la prossima settimana: il 25 febbraio è infatti previsto il lancio della Fiat Panda mild hybrid a Pomigliano. Negli ultimi giorni, inoltre, il gruppo ha fornito ulteriori indicazioni sull'avanzamento del suo piano industriale per l'Italia, che grazie a investimenti per 5 miliardi di euro è destinato a riportare alla piena occupazione gli impianti del Paese. Al momento, le fabbriche sono oggetto di un continuo ricorso alla cassa integrazione e a contratti di solidarietà, non solo per il calo dei volumi: gli oltre 7 mila dipendenti di Melfi, per esempio, stanno pagando l'addio alla Punto e la flessione delle vendite dei suoi due modelli di riferimento. Attualmente, la cassa integrazione straordinaria è stata prorogata fino al 30 giugno per attuare il programma di incremento della produzione legato alla Compass: nella fase di avvio di questo processo, la linea dedicata opererà su 10 turni (due al giorno dal lunedì al venerdì), contro i 20 della Renegade e della 500X. La Suv compatta della Jeep, prodotta attualmente in Messico, dovrebbe consentire nella sua veste "italiana" di rilanciare l'impianto grazie in particolare ai volumi di vendita attesi in Europa: sono infatti circa 70 mila gli esemplari commercializzati ogni anno nel Vecchio Continente.