Auto elettriche

La francese. Un altro "classico" tra le Ev è la Renault Zoe, sbarcata nel 2013 e giunta alla sua seconda generazione. Attestatasi come l’auto elettrica più venduta in Italia e in Europa nel 2020, ha visto più volte crescere la capacità delle proprie batterie. Disponibile all’inizio con accumulatori da 22 kWh, poi affiancati da quelli da 41 kWh per autonomie dichiarate fino a 300 km nell’utilizzo reale, la Zoe è oggi offerta con batterie da 52 kWh, in grado di garantire percorrenze dichiarate fino a 395 km.