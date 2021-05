Misto Langhe per la 360. A chiudere la giornata, un paio di giri sul circuito Langhe di Balocco con la DS 9 E-Tense 4x4: due motori elettrici, trazione integrale e 360 cavalli totali. Più pimpanti rispetto alla versione da 225 cavalli, innegabile, ma mai rabbiosi, neppure con la modalità Sport inserita. Non è la macchina alla quale chiedere emozioni particolarmente forti: su tutto emerge una bella sensazione di sicurezza. Ciò detto, per la sua natura e per le sue dimensioni, non è il genere di macchina che ti godi andando forte; più opportuno immaginarsela come una splendida granturismo da autostrada, con la quale coprire centinaia di chilometri in grande scioltezza. Oppure, impegnata in compiti istituzionali come berlina presidenziale. Francese, ça va sans dire.