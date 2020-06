La nuova Suv Alfa Romeo. Come anticipato dal piano industriale presentato negli scorsi mesi, il gruppo FCA metterà in produzione una nuova Suv di segmento C a marchio Alfa Romeo. La nuova sport utility del Biscione si andrà a posizionare sotto la Stelvio, con dimensioni che non dovrebbero scostarsi eccessivamente da quelle della Jeep Compass. La vettura verrà prodotta nello stabilimento campano di Pomigliano ma, per il momento non si hanno altre informazioni: la nuova Alfa dovrebbe derivare dalla concept Tonale svelata allo Salone di Ginevra del 2019 e potrebbe riprendere questa denominazione, proponendosi fin dal debutto con motorizzazioni ibride (anche plug-in).