L’Alfa Romeo Tonale è uno dei modelli più attesi sul mercato automobilistico. Di conseguenza sono molte le indiscrezioni che circolano sul debutto di uno dei veicoli considerati cruciali per il rilancio del marchio del Biscione: da giorni si possono leggere numerosi articoli su un presunto avvio della produzione, così come su nuovi rallentamenti nel programma di sviluppo. Le ultime indiscrezioni sono state lanciate da Automotive News, che parla di un ritardo di tre mesi nel processo di lancio a causa di alcune modifiche richieste di Jean-Philippe Imparato. Il nuovo amministratore delegato dell’Alfa Romeo avrebbe visto la Tonale, per la prima volta dal vivo, verso la fine di gennaio, in occasione di una visita alla sede della Fiat Chrysler a Torino. Non ancora soddisfatto delle prestazioni, il manager avrebbe chiesto di apportare dei cambiamenti soprattutto ai propulsori ibridi plug-in per ottenere migliori performance.

Il rinvio. La richiesta avrebbe quindi determinato ritardi di circa tre mesi nel programma di lancio, che sarebbe ora slittato ai primi mesi dell’anno prossimo. In realtà, non ci sarebbe alcun rinvio rispetto a quanto finora emerso. Attualmente sono in corso gli ultimi lavori di preparazione della catena di montaggio appositamente realizzata a Pomigliano d’Arco. Il gruppo Fiat Chrysler, oggi confluito in Stellantis, ha investito quasi un miliardo di euro per portare nell’impianto campano la produzione della nuova Alfa e della variante mild hybrid della Panda. I lavori hanno subito già l’anno scorso dei ritardi, ma solo per colpa del blocco delle attività causato dalla prima ondata della pandemia del coronavirus, e oggi riguardano sostanzialmente la messa a punto finale dell’intero processo produttivo. Al contrario di quanto emerso negli ultimi giorni, non è stato ancora avviato l’assemblaggio dei muletti destinati ai collaudi finali. In realtà i tecnici stanno utilizzando una serie di scocche prototipali per testare, per esempio, il funzionamento del reparto verniciatura o della linea di assemblaggio. In sostanza, sono in corso tutte le attività necessarie per adeguare la nuova catena di montaggio alle varie specifiche della vettura: si tratta di una fase estremamente importante e delicata.

Il cronoprogramma. In ogni caso, sembra ormai partito il count-down per l'arrivo sul mercato della Tonale: secondo un cronoprogramma non ancora ufficiale, la produzione dei veri e propri modelli di pre-serie dovrebbe partire tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. La presentazione ufficiale dovrebbe aver luogo verso la fine di settembre, mentre in autunno dovrebbe essere avviata la raccolta ordini: non è escluso che venga replicata la formula già utilizzata in passato, per esempio, per la 500e con la disponibilità iniziale di una serie speciale di lancio ricca di optional. L'avvio della produzione vera e propria è prevista verso la fine dell’anno, un periodo comunque in linea con le indicazioni fornite in passato, mentre il debutto nelle concessionarie è previsto nei primi mesi del 2022 (del resto Automotive News scrive che il calendario dei lanci per il 2021, presentato il 24 marzo scorso ai fornitori, non include la Tonale). Il ritardo è comunque evidente: inizialmente il debutto sul mercato era previsto per quest’estate ma una serie di fattori, come il coronavirus, la fusione FCA-PSA e l’arrivo del nuovo management, hanno influito su un progetto considerato fondamentale per rivitalizzare le vendite dell’Alfa Romeo e quindi diventato oggetto di particolari attenzioni da parte di Imparato viste le responsabilità affidategli espressamente dall’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares.