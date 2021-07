Stellantis EV Day

Fiat e Abarth. E finalmente si parla di Italia e di Fiat. A farlo è l'ad Olivier François: "La Fiat che diventa elettrica non è una sorpresa: la 500 è già andata verso le zero emissioni, ma tra il 2023 e il 2024 vedrete l'elettrico su tutti i modelli. In quello stesso anno sarà la volta di Abarth. Per un marchio democratico come noi, l'addio al termico sarà tra il 2025 e il 2030, quando i prezzi delle Ev saranno allineati con quelli delle auto con motore termico". E torna sotto i riflettori la Centoventi: "Mostra un'elettrica semplice e conveniente che fa vedere come le zero emissioni accessibili siano una possibilità concreta".

Jeep. Non diverse le note toccate da Christian Meunier, ceo del marchio Jeep: "Già da quest'anno abbiamo il plug-in sui quattro modelli che vendiamo di più al mondo, ma entro quattro anni avremo l'elettrico puro in tutti i segmenti, compreso quello della Wagoneer, migliorando le doti in off-road dei nostri veicoli. Questa sarà la transizione più grande della nostra storia". Durante l'EV Day il marchio d'Oltreoceano ha inoltre presentato in anteprima mondiale la nuova Grand Cherokee 4xe, versione ibrida plug-in della grande Suv.