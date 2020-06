Nuovo Quattroruote

Land Rover Defender. No limits come sempre, ma in un'interpretazione assolutamente contemporanea. Per non essere prigioniera del passato, la Defender si apre a tutto ciò che finora aveva rifiutato con sdegno: e cioè tecnologia, confort e sicurezza. Che sia una Land Rover lo si capisce subito, che sia diversa da tutte le altre in listino è altrettanto lapalissiano, che sia una Defender non c'è proprio alcun dubbio. Ma ora vi chiederete come si comporta questa nuova Land, come va su strada e soprattutto se, in off-road, è ancora quel mezzo inarrestabile che l’ha resa famosa negli anni. In altre parole, se riesce a mettere d'accordo qualità e caratteristiche in genere ben poco conciliabili tra loro.